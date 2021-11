Dolberg tilbage i klubben

Kasper Dolberg er tilbage for Nice.

Angriberen har på det seneste været ukampdygtig af personlige årsager, men han vil igen være at finde i holdets trup til søndagens kamp mod Montpellier.

Det bekræfter Nice-træner Christophe Galtier på klubbens hjemmeside.

- Han vil være med. Han har det godt. Han er vendt tilbage fra sin families hjem, lyder det fra træneren.

- Vi besluttede os sammen for, at han ikke skulle deltage i kampen mod Angers, men han deltog i nogle træninger. Han er tilbage med gruppen på normal vis, og han er i rigtig god form.

Kasper Dolberg rejste i slutningen af oktober hjem til Danmark.

Han deltog ikke i den uafgjorte kamp mod Marseille eller 2-1-sejren over Angers.

Situationen betød samtidig, at landstræner Kasper Hjulmand ikke udtog Dolberg til VM-kvalifikationskampene mod Færøerne og Skotland tidligere på ugen.

- Dolberg er desværre ikke til rådighed i øjeblikket. Jeg har talt både med Kasper og med Nice. Vi er blevet enige om, at det bedste for Dolberg er at blive hjemme og forberede sig og komme videre, sagde han ved tirsdagens udtagelse.

Christophe Galtier er glad for landsholdets forståelse.

- Han har ikke deltaget i mere end halvdelen af holdets træninger siden begyndelsen af sæsonen, siger han.

- Derfor har der været samtaler mellem Kasper Hjulmand, Kasper (Dolberg, red.) og klubben. Jeg vil gerne takke den danske træner offentligt for at udelade ham fra truppen, så han kan træne med sine holdkammerater.

- Det var både Kasper og klubbens ønske. Træneren lyttede til ham, for Danmark har allerede kvalificeret sig. Efter min mening er det sådan, det bør være i forholdet mellem klub, spiller og landshold. Kasper får et travlt program under landskampspausen, forklarer Galtier.

Danmark har allerede sikret sig en plads ved næste års VM i Qatar.