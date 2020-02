Dolbergs kovending: - Det var aldrig min plan

Han har indtil videre scoret otte gange i Ligue 1 for OGC Nice, danske Kasper Dolberg, men den 22-årige angriber måtte lørdag gå målløs fra banen, da den det noget skuffende blev til et nederlag på 1-3 hjemme mod Nimes, der er tredjesidst.

Danskeren kunne blandt andet se holdkammeraten Hichem Boudaoui få rødt ved stillingen 1-1 kort inde i anden halvleg, og så var løbet kørt.

Nederlaget var et af de nederlag, som gjorde ondt, fortalte Kasper Dolberg, der søndag var med i studiet hos Canal+.

- Efter kampen var vi alle skuffede. Nederlaget kom efter nogle kampe, hvor vi havde gjort det godt, så i går var det meget, meget skuffende. Jeg var personligt yderst skuffet. Noget, jeg ikke har været på samme måde længe. Det var en hård en, sagde danskeren.

Nice og Kasper Dolberg tabte 1-3 til Nimes i weekenden. Foto: Yann Coatsaliou / Ritzau Scanpix.

Han blev også spurgt ind til skiftet til OGC Nice, der kom i stand sidst i transfervinduet i sommer.

- Da jeg begyndte at tale med klubben (Nice, red.), var det ikke min plan at smutte. Jeg var i Ajax og var ved at klargøre mig til sæsonen, men så kom muligheden, og det var noget, jeg overvejede.

- Jeg talte med familie og venner om min agent om det, og med tiden føltes det bedre og bedre - især efter jeg talte med træneren og klubben. Jeg kunne se mig selv i projektet, og til sidst føltes det som det rette at gøre.

Kasper Dolberg skrev under på en kontrakt, der løber til sommeren 2024, og den 22-årige angriber går ikke sulten i seng. Det franske medie l'Equipe fortalte i sidste uge, at danskeren tjener omkring 22,5 millioner kroner årligt.

Den danske landsholdsspiller ligger sammen med sin klub på 11. pladsen i Ligue 1. Der er dog bare tre point op til Strasbourg på 6. pladsen.

