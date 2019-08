Dolbergs nye klub satser stort

Ambitionerne er til at spore i Nice, der med Kasper Dolberg på holdet vil forsøge at sparke døren ind til Champions League

Rygterne nåede at svirre længe, men torsdag faldt skiftet endelig på plads.

Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg kunne trække i den rød- og sortstribede Nice-trøje med ordene: This is a family! Issa Nissa!

Og det er en ambitiøs familie, Dolberg er blevet en del af.

Britiske INEOS, der også ejer et vist cykelhold, opkøbte mandag den sydfranske klub.

Dagen efter overtagelsen meldte den nye ejer, Bob Ratcliffe, at ambitionen hedder top fire og Champions League, ligesom klubben skal være med til at føre den franske liga et niveau op.

Ekstra Bladet bringer hermed et overblik over den ambitiøse klub, Dolberg er skiftet til.

Dolbergs Rolle

’Dolle’ skal udfylde et tomrum fra en mand, der ikke er kendt for at gå i små sko. Selveste Mario Balotelli påtog sig rollen som franskmændenes skarpretter indtil januar i år.

Den talentfulde angriber fra Silkeborg vil håbe, at han lægger lige så godt ud i klubben, som hans italienske kollega gjorde.

Problembarnet Balotelli formåede nemlig 18 scoringer i Ligue 1 i angriberens første sæson i klubben, som var sæsonen 2016/2017.

Det var også en sæson, holdet fra Sydfrankrig gav sig i kast med kvalifikationen til Champions League efter en fornem tredjeplads i det franske.

Her missede de dog gruppespillet efter et samlet nederlag til Napoli i playoff.

Sidste sæson var mere ydmyg fra franskmændene side, da det blev til en syvendeplads i Ligue 1. Det var også sæsonen, hvor Patrick Vieira blev hentet ind som træner for holdet, hvilket han fortsat er.

Profilerne i klubben

Den 36-årige forsvarsveteran Dantes navn vil give mest genklang i Nice-truppen. Brasilianeren har tørnet ud for Bayern München, Wolfsburg og Borussia Mönchengladbach i Bundesligaen, og han spillede hele kampen, da han sammen med Bayern München vandt Champions League finalen i 2013. Midterforsvareren er kaptajn i Nice, og han har 13 kampe for det brasilianske landshold på cv’et.



navn vil give mest genklang i Nice-truppen. Brasilianeren har tørnet ud for Bayern München, Wolfsburg og Borussia Mönchengladbach i Bundesligaen, og han spillede hele kampen, da han sammen med Bayern München vandt Champions League finalen i 2013. Midterforsvareren er kaptajn i Nice, og han har 13 kampe for det brasilianske landshold på cv’et. Youcef Atal er et nyere skud på stammen i forsvaret. Den 23-årige højre back havde en glimrende debutsæson for franskmændene sidste sæson, hvor han bed sig godt og grundigt fast i startopstillingen. Hans offensive kvaliteter kastede blandt andet seks mål af sig i Ligue 1.



er et nyere skud på stammen i forsvaret. Den 23-årige højre back havde en glimrende debutsæson for franskmændene sidste sæson, hvor han bed sig godt og grundigt fast i startopstillingen. Hans offensive kvaliteter kastede blandt andet seks mål af sig i Ligue 1. Forsvarstalentet Malang Sarr har været en fast del af holdet, siden han i en alder af blot 17 debuterede for klubben. I debuten scorede han ovenikøbet afgørende mål. Siden har den 20-årige franskmand rundet de 100 optrædener for barndomsklubben.

Sarr er nemlig en ægte klubdreng, der er født i Nice, hvor han har hele sin fodboldopdragelse fra.

OGC Nice har hjemme på det moderne stadion, Allianz Riviere, der blev indviet i september 2013. Stadionet har en kapacitet på 35.624 tilskuere, og huserede blandt andet fire kampe ved EM i 2016.

Nice som klub er dog noget ældre. Den blev stiftet i 1904. Det sydfranske hold havde sin storhedstid i 1950’erne, hvor klubberne hentede fire franske mesterskaber, hvilke er de eneste fire i klubbens historie.