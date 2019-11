Drama i danskerdyst: Lækker Dolberg-kasse ikke nok

Kasper Dolberg fik underkendt et mål af VAR og senere reduceret i danskerduellen mod Joachim Andersen

En scoring fra Kasper Dolberg var ikke nok til at skaffe Nice point ude mod Lyon i den bedste franske fodboldrække, Ligue 1.

Nice tabte kampen med 1-2 trods en sen reducering af Dolberg.

Den danske landsholdsangriber scorede sit mål efter 78 minutter, da han kom foran Joachim Andersen, der var en af stopperne i Lyon-forsvaret.

Dolberg var i situationen hurtigere til at se indlægget komme fra højre side og fik lige løbet en halv meter forbi Joachim Andersen, der ikke kunne nå at tackle.

Målet kom dog ikke til at betyde noget for kampens udfald, da Nice ikke formåede at score yderligere.

Tidligt i kampen var Lyon kommet foran 2-0.

Lyon-spilleren Jeff Reine-Adélaïde scorede til 1-0 efter ti minutter, mens Moussa Dembele udnyttede et straffespark efter lidt under en halv time.

Efter 34 minutter blev Lyon reduceret til ti spillere, da Fernando Marcal gik ind i en tackling med benet løftet i hovedhøjde og sendte en modspiller i græsset.

Det betød et langt og massivt pres fra Nice, som med en mand i overtal kun magtede at score den ene gang ved Dolberg.

Nice blev også ramt af et rødt kort til slut, da Patrick Burner, der havde lagt op til Dolbergs scoring, fik sit andet gule kort i kampen efter 86 minutter.

Med sejren har Lyon på en femteplads 19 point efter 14 kampe, mens Nice lidt længere nede i tabellen har 17 point.

