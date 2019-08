Dropper voldtægtsanklage

Det sidste punktum i voldtægtssagen mod fodboldstjernen Neymar ser ud til at være sat.

En brasiliansk dommer har fredag besluttet at droppe voldtægtssagen mod Neymar på grund af utilstrækkelige beviser.

Det fortæller retskilder til nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen er taget på opfordring fra anklageren.

Det sker, efter at politiet i slutningen af juli meddelte, at man havde færdiggjort en undersøgelse af sagen, og undersøgelsens konklusioner blev efterfølgende sendt videre til anklageren.

Af undersøgelsen fremgik det, at politiet ikke havde fundet beviser for, at Neymar skulle have voldtaget den brasilianske model Najila de Souza.

Hun har beskyldt Neymar for i fuldskab at have voldtaget hende på luksushotellet Sofitel Paris Arc De Triomphe i Paris 15. maj. Her mødtes de, da Neymar havde inviteret kvinden gennem det sociale medie Instagram.

Neymar har nægtede sig med det samme skyldig.

I en længere video på Instagram fremlagde han korrespondancen mellem sig selv og modellen.

Neymar har trukket mange overskrifter i løbet af sommeren. Han er blevet undersøgt for it-kriminalitet, han blev skadet og gik glip af Copa America, og hans klubfremtid har også været genstand for utallige rygter.

Aktuelt forbereder han sig på den nye sæson sammen med Paris Saint-Germain.

Dropper alle voldtægtsanklager

