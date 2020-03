Durmisi lægger sig fladt ned: Undskylder til alle

Riza Durmisi startede igen inde for Nice, da Patrick Vieiras tropper i går besejrede AS Monaco med 2-1, takket være to mål af en særdeles velspillende Kasper Dolberg.

Durmisi blev dog udskiftet efter 56 minutter, mens Nice var bagud 1-0, og det var bestemt ikke noget, der huede ham.Den danske venstreback var tydeligt utilfreds med udskiftningen, og kastede således vredt med sin jakke efterfølgende.

Nu undskylder Durmisi imidlertid for sin opførsel på sociale medier.

- For at gøre det helt klart: Jeg lavede en fejl i dag. Og jeg vil tage konsekvenserne af det, men fodbold er følelser og alle ved, at jeg aldrig mangler respekt for klubben eller mine holdkammerater, skriver Durmisi på både Twitter og Instagram.

- Jeg var frustreret over min egen kamp, og det er det. Undskyld til træneren, spillerne og alle omkring klubben. Nu ser vi fremad.

