Efter ny episode: Neymar er skør!

Det kører ikke som smurt i olie for Paris Saint-Germain denne sæson.

Den franske hovedstadsklub, som har vundet mesterskabet syv af de seneste otte sæsoner, tabte lørdag topopgøret hjemme mod Lille, og PSG er nu tre point efter Lille med syv runder tilbage af sæsonen.

Læs mere om Neymar og PSG's nedtur mod Lille her:

Kæmpe nedtur - smidt ud!

Den hundedyre trups underpræstationer har kastet megen kritik af sig i de franske medier, og særligt den brasilianske superstjerne Neymar agerer skydeskive.

Lørdag blev Neymar vist ud i slutminutterne efter en batalje med Tiago Djalo, og det fik den tidligere franske landsholdback og nuværende tv-ekspert for téléfoot Bixente Lizarazu op i det røde felt.

- Lige så snart tingene ikke går Neymars vej, så bliver han skør. Han er en fantastisk spiller, men hans opførsel er ikke en holdkammerat værdig, sagde Bixente Lizarazu, der nåede at vinde både VM og EM for Frankrig i sin aktive karriere.

Ifølge franske medier fortsatte balladen omkring Neymar, mens han og Djalo forlod banen.

De skændtes på vej ud, og i spillertunnellen skubbede Neymar angiveligt til Lille-spilleren, der som en reaktion langede ud efter Neymar. De tilstedeværende sikkerhedsfolk fik dog kamphanerne under kontrol og sikret, at der ikke fandt yderligere slagveksling sted.

Situationen mellem Neymar og Djalo skabte stor postyr. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Også manager Mauricio Pochettino får kritik i de franske medier.

Den argentinske træner bliver kritiseret for at forsøge at kopiere Marcelo Bielsas taktik og spillestil. Det var Bielsa, der opdagede Pochettino som spiller, og sidstnævnte har aldrig lagt skjul på, at han anser Bielsa som et forbillede.

Mauricio Pochettino forsøge at presse en Bielsa-spillestil igennem, som ikke passer til PSG, lyder kritikken. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Franske medier, særligt L'Equipe, fremhæver dog, at Pochettinos taktik er forfejlet med dette PSG-hold, der mangler fart, intensitet og mobilitet til at lykkes med det vilde presspil, som Bielsa praktiserer.

Det kriseramte, franske storhold får mulighed for at rejse sig i Europa på onsdag, hvor Bayern München venter i Champions League-kvartfinalen.

