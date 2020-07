Efter skrækskade: - Alle er bekymrede

En halv time blev det til for Kylian Mbappé i finalen af den franske pokalturnering Coupe de France fredag aften, før han måtte lade udskifte efter en grim tackling.

Saint-Étiennes anfører, Loic Perrin, var manden bag tacklingen, der gav et vrid i foden for Mbappé. Perrin fik direkte rødt for sin nedslagtning af superstjernen.

Paris Saint-Germains træner, Thomas Tuchel, kender endnu ikke omfanget af den skade, som Kylian Mbappe pådrog sig, men nervøs, det er han.

Det sagde tyskeren på et pressemøde efter kampen.

- Alle er bekymrede. Alle, der så den tackling, er bekymrede, sagde Thomas Tuchel.

- Vi må være tålmodige, for vi ved ikke noget endnu. Jeg tror, at han skal undersøges i aften (fredag, red.), tilføjede han.

Mbappé kom i anden halvleg ud af tunnelen på Stade de France på krykker.

Mbappé måtte lade sig udskifter efter en halv time af Coupe de France-finalen efter en tackling, der sendte ham i store smerter. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Champions League i fare

PSG har vist storform denne sæson, og med alle stjernerne skadesfrie og i topform har franskmændene udviklet sig til en af favoritterne i Champions League.

Skaden til Mbappé har derfor skabt bekymring for i PSG, nu hvor det er usikkert, hvorvidt han når at blive klar til kvartfinalen mod Atalanta 12. august.

- Jeg håber, at Kylian kommer sig så hurtigt som muligt, for han er en meget vigtig spiller for os, sagde PSG's anfører, Thiago Silva.

Selv Atalantas træner, Gian Piero Gasperini, håber, at skaden ikke er for voldsom.

- Jeg er ked af det på hans vegne. Mbappé er en fin fyr, så jeg håber ikke, skaden er for slem, siger han til Sky Sports Italia.

- Vi vil ikke vinde på baggrund af andres ulykke. Faktisk betyder det endnu mere, hvis man kan slå modstandere, som har spillere som ham på holdet, tilføjer han.

PSG vandt fredagens pokalfinale takket være et mål af Neymar efter 14 minutter.

Holdet møder næste fredag Lyon i den franske ligacup-finale.

