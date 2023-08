Efter stort drama: Mbappé er tilbage

PSG melder ud, at Kylian Mbappé er tilbage i truppen efter at være udeladt i det meste af opstarten

Kylian Mbappé er tilbage i PSG-truppen.

Paris-klubben oplyser i en pressemeddelelse ifølge flere franske medier, at Kylian Mbappé søndag morgen er blevet indlemmet i truppen igen.

'Efter meget konstruktive og positive samtaler mellem PSG og Kylian Mbappé forud for kampen mod Lorient, er spilleren blevet genindsat i førsteholdets trup denne morgen,' oplyser klubben.

Meldingen kommer i kølvandet på, at superstjernen ikke har trænet med PSG og heller ikke var med i truppen i lørdagens kamp mod Lorient.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kylian Mbappé ses her på tribunen under lørdagens ligakamp mellem PSG og Lorient. Mbappé var ikke skadet, men udelukket for at så tvivl om sin fremtid. Foto: Christian Hartmann/Reuters

Kylian Mbappé var heller ikke med på klubbens træningslejr i Japan tidligere på sommeren, ligesom han heller ikke var til at finde i truplisten på PSG's hjemmeside.

Annonce:

Den franske angriber sagde i juni, at han har valgt ikke at udnytte en option, der forlænger kontrakten yderligere et år. Det valg blev starten på en større konflikt mellem klubben og spilleren.

Det skulle angiveligt være, fordi PSG har været overbeviste om, at Mbappé havde en aftale med Real Madrid om at skifte til den spanske kongeklub, når hans kontrakt i den franske hovedstad udløber næste sommer.

Men nu har piben altså fået en anden lyd, og Kylian Mbappé er nu officielt PSG-førsteholdsspiller igen, efter at have været totalt ude i kulden.

Husk, at du tirsdag aften har mulighed for at se FC Københavns altafgørende brag i Champions League-kvalifikationen mod Sparta Prag eksklusivt med Ekstra Bladet+.

Du kan købe adgang til kampen lige her.