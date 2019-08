Endelig! Fri bane for Dolberg

Kasper Dolberg er de seneste dage blevet rapporteret til Nice, men den franske Ligue 1-klub har samtidig brugt dagene på at bryde hovedet med et muligt salg af klubben til den engelske rigmand Jim Ratcliffes kemivirksomhed INEOS.

Opkøbet har ladet vente på sig, men nu er alle brikker faldet på plads. OGC Nice bekræfter på sin hjemmeside, at klubben ryger på engelske hænder. Dermed er der ikke længere eventuelle forhindringer i vejen for et Kasper Dolberg-skifte fra Ajax til Nice.

- Vi er meget glade for at færdiggøre købet af OGC Nice. Det tog lang tid at nå dertil, men vi var fast besluttede på at købe klubben fri. Vi har analyseret mange klubber og fulgt vores forretningsstrategi, når det kommer til værdi og potentiale, og Nice passer positivt til kriterierne. Med en ansvarlig og afmålt investering vil vi gøre Nice til en klub, der kan konkurrence hyppigt i de europæiske turneringer. Og en klub, der især kan præstere der, siger INEOS' administrerende direktør Ratcliffe ifølge Nices hjemmeside.

Ratcliffe er bosat i franske Monaco, mens INEOS hovedkvarter er beliggende i London.

INEOS ejer i forvejen den schweiziske klub FC Lausanne-Sport, men er i sportskredse bedste kendt for at have cykelholdet Team INEOS i sin portefølje.

