Enorm Messi-effekt: Sprænger alle rammer

Rent sportsligt har det været noget undervældende, men Paris Saint-Germain fortryder nok næppe, at man i sommer hentede Lionel Messi på en fri transfer.

I et interview med Goal har Paris Saint-Germains sponsorchef, Marc Armstrong, således slået fast, at den argentinske superstjerne har været en guldmine for pariserne.

- Han er meget værdifuld for os. Rent kommercielt har effekten været utrolig. Vi er af den opfattelse, at vi i sidste år solgte flere trøjer end nogen anden klub. Og i år bliver endnu bedre.

Messi landede i Paris som en helt tilbage i september.

- Det er helt sikkert det bedste jersey launch i forhold til salg, hvor efterspørgslen er steget med minimum 30-40 procent. Efterspørgslen har været enorm. Hvis vi kunne producere flere, så ville vi have solgt endnu flere, siger Armstrong således til Goal.

Ifølge Goal har Paris Saint-Germain solgt næsten én million trøjer med Messis navn på ryggen. Komplikationer relateret til coronapandemien har dog betydet, at færre trøjer kan blive produceret og afsendt.

Mange har sikret sig trøjen med rygnummer 30. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Også hvad angår sponsorater har Lionel Messis ankomst bragt Paris Saint-Germain i en endnu mere gunstig situation. Den franske storklub har således indgået aftaler med firmaer som Autohero, Crypto.com, Smart Good Things og Gorillas, lyder det fra Goal.

- Der har været en effekt, og vores partnere accepterer vores pris. Efterspørgslen var allerede stor tidligere, men nu er den større end nogensinde før. Vi oplevede med det samme en betydelig stigning i tilbud, endda før han officielt skrev under i Paris. Vi har virkelig mærket effekten i alle områder af vores forretning, fra sponsorater og merchandise til billetsalg, lyder det således fra Marc Armstrong.

Også på de sociale medier har Lionel Messis ankomst været en guldmine for Paris Saint-Germain. Allerede i løbet af argentinerens første uge i Paris fik den franske klub 20 millioner følgere på de sociale medier.

På grønsværen har Lionel Messi dog haft det anderledes vanskeligt, idet argentineren i 2021 blot nåede at score ét Ligue 1-mål.

