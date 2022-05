Europæisk fodbold til Dolberg og co.

Andy Delort sendte lørdag egenhændigt Nice ud i Europa i næste sæson.

Med tre mål vendte den algeriske angriber nemlig 0-2 til 3-2 for Nice mod Reims i sæsonens sidste kamp.

Med sejren hoppede Nice op på femtepladsen i tabellen, der giver adgang til Conference League-kvalifikationen.

Kasper Dolberg så hele kampen fra bænken.

Nice var altså på vej mod et nederlag, indtil Andy Delort for alvor tog fat. Han reducerede til 1-2 på et straffespark, inden det med yderligere to mål endte 3-2.

Artiklen fortsætter under billedet..

Andy Delort blev den store helt for Nice lørdag. Foto: Francois Nascimbeni/Ritzau Scanpix

Paris Saint-Germain havde inden sidste runde allerede for længst sikret sig mesterskabet. Hovedstadsklubben fejrede guldet ved at banke Metz med 5-0 lørdag.

Kylian Mbappe fejrede, at han lørdag forlængede sin kontrakt med PSG, ved at lave et hattrick. Den franske stjerne sluttede som Ligue 1-topscorer med 28 mål.

I bunden af tabellen undgik Saint Etienne direkte nedrykning. Holdet lå næstsidst, men sprang efter uafgjort mod Nantes op på 18.-pladsen. Den giver Saint Etienne en kamp mod Auxerre fra Ligue 2 om pladsen i den bedste række.

Metz endte i stedet med en lang næse på 19.-pladsen efter det store nederlag til PSG. Inden runden lå det i forvejen fast, at også Bordeaux ville rykke direkte ned.

