Fan tog selfie med stjernen: Det fortryder han nok nu

En fan løb på banen for at tage en selfie med Kylian Mbappé - nu er han idømt bøde på 11.000 kroner

Hvis man skal have en selfie med Kylian Mbappé, så er der i grove træk to tilgange.

Du kan stille dig blandt de andre fans og håbe på, at den franske PSG-stjerne udvælger dig til næste selfie. Det kan tage en evighed.

Du kan også vælge at trodse hegn og afspærringer og løbe hen til ham på banen og tiltvinge dit et billede. Her skal du berede dig på en voldsom tackling af sikkerhedspersonalet og en stor bøde.

En PSG-fan valgte i marts den sidste løsning, da han løb på banen under Paris Saint-Germains kamp mod Toulouse - og nu er straffen til ham udmålt.

Her bliver den omtalte selfie taget:



Pour avoir pénétré sur la pelouse du Stadium le 31 mars dernier afin de prendre un selfie avec Kylian Mbappé, un supporter a été condamné à 1.500€ d'amende avec sursis et 6 mois d'interdiction de stade. (AFP) pic.twitter.com/fcdEXQqzfj — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2019

Han har fået en bøde på 1500 euro - godt 11.000 kroner - for at have forstyrret en sportsbegivenhed. Desuden har han fået et halvt års karantæne fra at tage på fodboldstadioner i det hele taget.

Det er sådan set nådigt sluppet, al den stund at strafferammen er op til et års fængsel og en bødestraf, der er ti gange så stor.

Anklageren havde krævet en mindre bøde - 500 euro - mod til gengæld at tildele ham karantæne i et helt år.

Under retsmødet havde den lidt for friske fan bedyret, at hans intention var at løbe på banen for at få en selfie og måske en trøje. Det gjorde han, da han hørte dommeren fløjte og troede, at første halvleg var slut. Det var den ikke, og han gjorde sig derfor skyldig i at afbryde spillet.

Har det så været det værd? Formentlig ikke. For baneløberens mobiltelefon med det formastelige billede blev beslaglagt af politiet.

Se også: Dolberg bestjålet: Mister ur til en formue

Se også: Rig på Instagram: 8,1 mio kroner pr. foto

Se også: Drama efter dansk ungdomskamp: Trak kniv mod modstander