Fik stjålet svinedyrt ur: Mistænker holdkammerater

Kasper Dolberg viste imponerende kølighed, da han ganske roligt chippede bolden over den fremadstormende keeper og gjorde det til 1-1 i opgøret mod Dijon, som Dolbergs franske arbejdsgiver endte med at vinde med 2-1. Det var den 21-årige danskers første scoring for Nice, og målet var ekstra imponerende, når man tænker på, det kom på bagkant af en hektisk og turbulent uge.

Nice brugte 152 millioner kroner på at købe Kasper Dolberg fri af AFC Ajax, og danskeren er klubbens dyreste spiller nogensinde. Så forventningerne er store, men Dolbergs start var problematisk, fordi han mandag i sidste uge - ifølge franske medier - var udsat for et tyveri i omklædningsrummet. Angiveligt fik Dolberg fået stjålet et ur til en værdi af op mod en halv million kroner.

Tyveriet af Dolbergs dyre ur fandt angiveligt sted mellem kl. 16 og 16.45 mandag d. 16. september. Foto: Yann Coatsaliou / Ritzau Scanpix

Nu fortæller det franske lokalmedie Nice-Matin så, at Kasper Dolberg fredag var på den lokale politistation for at anmelde tyveriet af det dyre ur. Nu handler det så for det franske politi om at få igangsat en efterforskning, og Nice-Matin skriver, at mistanken centrerer sig omkring nogle af Kasper Dolbergs yngre holdkammerater.

Tyveriet skete angiveligt mellem 16 og 16.45 mandag den 16. september.

Andre franske medier har skrevet, at Kasper Dolberg i første omgang nægtede at spille weekendens kamp mod Dijon, hvis han ikke fik sit ur tilbage. Men det lader til, at Dolbergs franske manager, Patrick Vieira, fik overtalt den danske landsholdsangriber, som spillede en fin første halvleg og scorede. Anden halvleg var dog knap så god for den blonde bomber, der mistede en del bolde.

Kasper Dolberg ventes at være i aktion igen tirsdag aften, hvor Nice møder Monaco i den franske liga.

