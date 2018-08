Fodboldlegende blev præsident: Nu belønner han gammel træner

Det var en god idé. En virkelig god idé.

Arsène Wenger fortrød aldrig nogensinde, at han halede den i europæisk sammenhæng fuldstændig ukendte George Weah til Monaco i 1988.

21 år gammel havde han i camerounsk fodbold vist sit værd med en stribe mål for Tonnerre Yaoundé, og kom frisk og frejdig til det sydlige Frankrig, hvor han i fire sæsoner fortsatte med det, han var så exceptionelt god til.

Siden strøg han videre til Paris Saint-Germain, Milan og flere andre klubber og nåede som den foreløbig eneste afrikaner at blive kåret som verdens bedste spiller. I dag er karrieren for længst overstået, og Weah blev i 2017 valgt til præsident i hjemlandet Liberia.

Og nu skal der betales tilbage til fodboldmiljøet.

I første omgang Wenger og Claude Le Roy. Det var deres fortjeneste, at Weah fik gang i sin europæiske karriere, og det har han ikke glemt.

Lørdag vil Arsène Wenger være at finde i Liberias hovestad, Monrovia, fortæller informationsminister Eugene Nagbe til BBC. Og det er ikke for at træne et nyt hold.

Wenger skal hædres.

En ung Arsène Wenger i 1992 som Monaco-træner. Foto: All Over Press

Franskmanden, der efter 22 år som manager i Arsenal FC fratrådte efter sidste sæson og foreløbig er arbejdsløs, vil blive medlem af Order of Distinction og få titlen Knight Grand Commander of the Humane Order of African Redemption!

Den højest mulige orden i Liberia.

Det har allerede affødt modreaktioner, da kritiske røster i Liberia mener, at en sådan orden ikke skal gives personer, der har gjort noget personligt for præsidenten.

Det er dog blevet afvist af regeringen.

Wenger har ikke bare gjort noget for Weah som fodboldspiller, han bidrog til sport generelt i Afrika og ’har derigennem givet mange afrikanere muligheder’, som Eugene Nagbe formulerer det.

Et utal af stjerner samlet i 2005 for at spille opvisningskamp i Marseille i forbindelse med tiåret for Weahs kåring som verdens bedste fodboldspiller. Foto: All Over Press

George Weah har tidligere fortalt, at Wenger behandlede ham som sin egen søn i Monaco-årene.

- Udover gud tror jeg, at uden Arsène var der ingen chance for, at jeg ville have klaret mig i Europa, har Weah tidligere sagt.

Kærligheden og respekten er gengældt. Det hersker der ingen tvivl om med følgende udtalelse fra Arsène Wenger tidligere på året:

- Jeg husker første gang, jeg så ham i Monaco, hvor han ankom en anelse fortabt uden at kende nogen som helst, uden at blive anerkendt af nogen som spiller for siden at blive verdens bedste fodboldspiller i 1995 og i dag være præsident for sit land.

Mens han er i Monrovia bliver Wenger i øvrigt også æresmedlem af landets officielle Arsenal-fanklub.

At Claude Le Roy også hædres skyldes, at det var ham som landstræner for Cameroun i 1988 rådgav Wenger om Weah.

Arsène Wenger er i øvrigt fortsat uden job. I et nyligt interview med corsematin.com fortæller stjernetræneren om sit liv på Korsika, hvor han er fortrukket til.

- Jeg har besluttet mig for ikke at træffe en beslutning før til september, siger han om sin egen fremtid.

