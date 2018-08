Fodboldspiller afslører: Snyd, sex med familien og mor blev ofret

Han har rekorden som den yngste spiller nogensinde i African Cup of Nations, hvor han også er den yngste målscorer nogensinde, men efter karrieren er slut, så afslører den tidligere Ligue 1-angriber fra Nantes, Shiva N’Zigou, nu helt nye sider af sit liv og sin karriere.

På den kristne tv-kanal TV2Vie indrømmer N'Zigou i løbet af fem minutter alle sine synder under en form for bekendtgørelsesceremoni i en kirke i hjemlandet Gabon. Det skriver Marca.

- Min mor er død, og jeg må indrømme, at hun blev ofret. Jeg underskrev mange kontrakter, og min far ville have alle pengene. Han sagde, at han ville dræbe min mor. Jeg afviste det, men han gjorde det, fordi ånden så ville fremme min fodboldkarriere, siger N'Zigou.

Shiva N'Zigou i kamp mod Paris Saint-Germain i april 2004. Foto: All Over

Og angriberen har andre bekendelser.

- Da jeg var yngre, havde jeg to gange sex med min tante og også med min søster. Og jeg var også sammen med en anden mand, forklarer han.

Og endelig kommer han også med en erkendelse, der faktisk fratager ham rekorden som den yngste spiller nogensinde ved de afrikanske mesterskaber.

- Jeg er fem år ældre, for jeg løj om min alder, da jeg skiftede til Frankrig, siger N'Zigou.

Shiva N’Zigou var derfor 21 år og ikke 16 år, da han spillede og scorede mod Sydafrika ved African Cup of Nations i 2000, mens han i dag er tæt på de 40 år og ikke 35 som hidtil antaget.

I alt blev det til 24 landskampe for Gabon og fem scoringer, mens klubkarrieren efter syv år i Nantes førte ham videre til andre franske klubber som Guegunon og Reims inden det endegyldige karrierestop for tre år siden.

