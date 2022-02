Fodboldspiller anholdt i kæmpe narkosag

Den fransk-belgiske midtbanespiller Kristopher Vicente er blevet anholdt i en alvorlig narkosag.

Vicente blev anholdt 28. januar, efter politiet havde ransagede den lejlighed han opholdt sig i.

Det skriver L'Equipe

I lejligheden fandt politiet vanvittige fire et halvt kilo heroin, 500 gram kokain og en pistol.

Den nu 32-årige Kristopher Vicente, der til daglig spiller i FC Drouais, der opholder sig i den femtebedste række i Frankrig, er nu i politiets varetægt og er blevet sigtet i sagen.

Vicente skulle angiveligt allerede have indrømmet at have opbevaret stofferne for en anden.

Udover opbevaringen af den enorme mængde stoffer mistænker politiet også Vicente for at have været med til at smugle stofferne ind i Frankrig fra Holland.

Franskmanden, der mest har gjort sig i mindre franske og belgiske klubber, har chokeret sine tidligere klubber.

Klubpræsident Ludovic Deshayes i klubben CO Cherisy udtalte følgende oven på nyheden til L'Equipe.

- Han spillede for os og tog sig af U6-holdet. Jeg blev fortalt, at han er blevet anholdt, men jeg ved ikke mere. Under alle omstændigheder ville jeg aldrig have mistænkt ham for det. Han var en meget god spiller, en god træner og en god dreng, som aldrig havde problemer hos os.