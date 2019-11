Fodboldspillere i alvorlig ulykke: Kan ikke mærke sine ben

To franske fodboldspillere kørte galt med 180 kilometer i timen - den ene er 'alvorligt skadet', som klubben formulerer det

Ligue 1-kampen mellem Metz og Montpellier lørdag fik et alvorligt efterspil, da de to Metz-spillere Kevin N'Doram og Manuel Cabit kørte galt i en bil i det nordøstlige Frankrig.

Ifølge avisen Le Parisien kørte de to galt i en bil, der havde rundet 180 kilometer i timen på A4-motorvejen, der buldrer afsted fra Metz i øst via Reima til Paris i det centrale Frankrig søndag.

23-årige N'Doram sad bag rattet, mens Cabit sad på passagersædet.

Begge blev omgående kørt på hospitalet i Reims.

- N'Doram er skadet men var i stand til at forlade hospitalet hurtigt. Samtidig er han chokeret over ulykken og tager et par dage fri, skriver Metz i en pressemeddelelse.

Værre ser det ud med 26-årige Cabit.

- Manuel Cabit blev uheldigvis mere alvorligt skadet. Han er for øjeblikket på CHU-hospitalet i Reims. Hans tilstand er ikke livstruende. Familien er hos ham. Holdet, trænerne og alle i FC Metz sender deres mest dybfølte støtte i disse svære stunder og håber, han kommer sig hurtigt, skriver Metz.

Manuel Cabit (th) i nærkamp med Florent Mollet fra Montpellier i hvad der kan vise sig at være Cabits sidste kamp. Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP/Ritzau Scanpix

Avisen skriver, at Cabit har været gennem to operationer, men backen fra Martinique kan ikke mærke sine ben.

Le Parisien skriver videre, at Kevin N'Doram allerede på ulykkesstedet blev spiritustestet, men spilleren havde ikke alkohol i blodet, da ulykken indtraf.

Begge spillere er forholdsvis nye i klubben. Cabit skrev i sommer en treårig kontrakt med klubben efter flere sæsoner i klubber på næsthøjeste niveau Frankrig. Midtbanespilleren N'Doram er på kontrakt i AS Monaco men udlejet denne sæson til Metz.

