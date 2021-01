Første ord om Eriksen

Der har været spekuleret heftigt i scenariet.

Når nu Mauricio Pochettino er ny træner i Paris Saint-Germain, kunne han så ikke finde på at hente Christian Eriksen i Inter, hvor danskeren har været til overs siden skiftet fra Tottenham?

Svaret er, at det kunne han godt. Det vil han faktisk. I hvert fald hvis man skal tro engelske Sky Sports.

Sky skriver således tirsdag aften, at den tidligere Tottenham-manager har udset Christian Eriksen som sin første transfer i Paris Saint-Germain.

Danskeren har ikke været en succes i Inter, siden han skiftede fra Tottenham for godt et år siden, og den italienske klub har derfor også gjort det klart, at man gerne vil af med danskeren.

Pochettino blev derfor også spurgt ind til danskeren på et pressemøde tirsdag, hvor svaret dog lød:

- Det er ikke det rigtige tidspunkt at kommentere rygter lige nu, vi ankom kun for få dage siden, sagde argentineren.

Christian Eriksen og Mauricio Pochettino nåede at arbejde sammen i fem år fra 2014 til 2019 i Tottenham.

