For nemt at sige det: PSG ydmyget i pinlig afklapsning

Paris Saint-Germains unge superstjerne Kylian Mbappe manede til besindighed, efter at holdet søndag endnu engang forsømte at vinde mesterskabet.

Det franske storhold skulle blot bruge ét point mod nummer to i den franske liga, Lille, for at blive franske mestre.

Men PSG måtte rejse hjem med et 1-5-nederlag, og titelfesten blev dermed udskudt.

- Vi skal nok vinde ligaen, men man skal tabe på en ordentlig måde. Vi bliver nødt til at vise mere personlighed. Det er en af vores fejl, og det skal vi have rettet, siger Kylian Mbappe ifølge nyhedsbureauet AP.

PSG var uden angrebsstjernerne Edinson Cavani, Angel Di María og Neymar, og derfor lå alt ansvaret på 20-årige Kylian Mpabbes skuldre.

Fraværet af de mange stjerner var ifølge PSG-træner Thomas Tuchel årsag til nederlaget.

- Det er for nemt at sige, hvad Mbappe siger. Vi havde spillere, der ikke var klar, og som ikke burde have spillet. Det er ikke muligt kun at have 16 spillere klar, siger Tuchel til den franske tv-station Canal+ ifølge det franske sportsmedie French Football News.

Artiklen fortsætter under billederne

Kylian Mbappe tager sig til hovedet. Foto: Ritzau/Scanpix/PASCAL ROSSIGNOL

Kylian Mbappe og PSG tabte stort. Foto: FRANCOIS LO PRESTI/Ritzau Scanpix

Det var anden uge i træk, at PSG kunne have vundet mesterskabet. I sidste uge spillede holdet uafgjort mod Strasbourg, hvor PSG skulle bruge en sejr.

PSG fører den franske liga med 17 point ned til Lille på andenpladsen med syv kampe tilbage.

Derfor kan PSG med en sejr over Nantes onsdag vinde mesterskabet.

Et uafgjort resultat vil højst sandsynlig også være nok for PSG, da deres målscore er 41 mål bedre end Lilles. Dermed vil PSG være bedre ved pointlighed.

Sådan er situationen

Kampen i Lille var opgøret mellem nummer et og to i ligaen, hvor PSG dog stadig topper ganske suverænt.

PSG har 81 point, mens Lille med sejren nåede op på 64 point.

Lille har seks kampe tilbage, mens PSG har syv runder endnu, og derfor kan Lille i teorien stadig nå 82 point.

Det virker dog ganske usandsynligt, at PSG skulle smide det hele i de sidste syv kampe, og PSG kan da også vinde titlen i næste runde med en sejr ude mod Nantes.

PSG indledte med et uheldigt selvmål af Thomas Meunier, som bragte Lille foran efter syv minutter.

Juan Bernat udlignede fire minutter senere efter oplæg fra Kylian Mbappé.

Efter 36 minutter blev samme Bernat så vist ud med et direkte rødt kort for en nødbremse mod Lilles Nicolas Pepe, og efter pausen gik det helt galt for gæsterne, der var en mand i undertal.

En friløber til Pepe betød 2-1 til Lille efter 51 minutter, mens Jonathan Bamba, brasilianske Gabriel og José Fonte scorede Lilles tre sidste mål.

PSG var uden stjernespillerne Neymar, Edinson Cavani og Angel Di Maria.

PSG vandt mesterskabet i fjor, mens Monaco tog titlen året sæsonen forinden. Før det vandt PSG fire mesterskaber i træk.

Den hovedrige og ambitiøse franske klub blev i denne sæson sendt ud af Champions League i ottendedelsfinalen af Manchester United.

Se også: Verdens 100 mest kendte sportsfolk: Ud med Wozniacki

Se også: Slår alarm: - Det bliver fodboldens NHL

Henrik afslører hul i systemet: Sådan scorer du kassen på gule kort