Frådende angreb: 'Turisten' Dolberg er elendig

Lørdag: Mål, sejr og masser af ros.

Tirsdag: Nederlag og sønderlemmende kritik.

Det er status for den danske angriber, der var med i lidt over en time, da Nice tabte 3-1 i Monaco. En kamp, hvor Dolberg mildest talt var skidt kørende.

Fodboldmediet Maxifoot giver ham karakteren tre ud af ti mulige, og lokalmediet Nice-Matin kalder ham 'gennemsigtig'.

På Canal+ sendte fodboldekspert Pierre Ménès en virkelig hård svada i Dolbergs retning.

- Han minder mig om en hollandsk turist, der besøger Côte D'Azur. Han var elendig. Han virker til at være pisseligeglad, og det generer mig en smule, siger han.

Dolberg var ikke god mod Monaco. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Flere har dog været efter Ménès og beskyldt ham for ikke at kende til Dolberg, der jo ikke er så flittig bruger af mimik. Scorer han, så er han cool, men scorer han ikke, så kan det opfattes anderledes.

Kasper Dolberg oplever lidt af hvert i franske Nice, hvor han stadig er ved at finde sig til rette efter skiftet fra Ajax i sommer.

Lige i øjeblikket er det en stor historie, at Dolberg har mistet et meget dyrt ur fra omklædningsrummet i klubben. Senest nyt er, at mistanken centrerer sig omkring nogle af Kasper Dolbergs yngre holdkammerater.

