Fransk avis afslører: Neymar færdig i PSG

Den brasilianske stjernespiller Neymar skiftede for to år siden fra Barcelona til Paris Saint Germain for 1,65 milliarder kroner, som gjorde ham til verdens suverænt dyreste spiller nogensinde. Lige siden har rygterne om et skifte væk fra klubben dukket op igen og igen.



I den seneste tid har de taget meget til, og nu kan den store, franske sportsavis L'Equipe melde, at det snart er helt slut for Neymar i Paris-klubben.



For tiden bliver Neymar meldt på vej tilbage til Barcelona, og avisen mener at vide, at brasilianeren har spillet sin sidste kamp for PSG, og at det er planen, at der skal findes en løsning for ham i de kommende uger.



Samtidig skulle det hele gerne være på plads før 10. august, forlyder det.





Neymar har spillet sidste kamp i PSG. Foto: MARKO DJURICA/Ritzau Scanpix

I forbindelse med en tilgang af Neymar forsøger Barcelona endvidere at få prisen ned ved at lægge Coutinho og Rakitic med i handlen, men det er ikke noget, som PSG virker interesserede i. De vil kun have penge, og de skal betales i én bid.Det forlyder endeligt, at uanset hvad der sker mellem nu og 10. august, så vil Neymar forsøge at presse et skifte igennem til den catalanske storklub, men han ved også at PSG-ejer Nasser Al-Khelaifi ikke vil gøre det nemt.

Se også: Millionerne skal rulle: FCK jagter spansk midtbanespiller