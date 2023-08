Fransk landsholdsstjerne berøvet: Stjal dyrt Rolex-ur

Den franske midtbanespiller Mattéo Guendouzi fik sig noget af en forskrækkelse, da han under en træningskamp fik at vide, at hans hus var blevet berøvet

Marseille-profilen Mattéo Guendouzis hus blev berøvet, mens han var i aktion i en træningskamp onsdag aften.

Det skriver den franske avis La Provence.

Omkring klokken 22:30 onsdag aften brød kriminelle ind i Guendouzis hjem i Cassis i udkanten af Marseille, hvor gerningsmændene nåede at hapse et Rolex-ur til næsten 1,3 millioner kroner.

Ifølge det franske medie satte tyveknægtenes røveri gang i Guendouzis alarmsystem, hvor hans kone, som var hjemme, nåede at ringe til politiet.

Det er også blevet fanget på video, at Guendouzi får det at vide under kampen mod Bayer Leverkusen. Den kan du se her:

En tilbagevendende tendens

Det er desværre ikke første gang, at fodboldstjerner er blevet berøvet. Heller ikke i Cassis-området, hvor Guendouzi har adresse.

I 2021 blev forsvarsspilleren Sead Kolasinac også udsat for et røveri, ganske belejligt også imens han var i aktion på grønsværen. Her var fodboldspillerens familie hjemme, mens det skete, og røvernes aktioner har angiveligt efterladt datteren traumatiseret.

Tidligere på sommeren er også PSG-målmandsstjernen Gianluigi Donnarumma blevet udsat for et røveri i sit hjem i Paris-området, hvor både ham og hans partner blevet taget som gidsler.

Her tog røverne værdier for cirka 3,2 millioner kroner, mens røvernes aktioner også forårsagede, at Donnarummas kæreste måtte en tur på hospitalet.

Endelig har den tidligere PSG-spiller Angel di Maria også oplevet røverier, da han var i det franske. Her blev han også forsøgt røvet for et stort milllionbeløb, men gerningsmændene blev taget og fik en fængselsstraf på syv år.