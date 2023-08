Fransk stjerne anklaget for voldtægt

Voldtægt. Forsøg på voldtægt. Seksuelt overgreb.

Det er de anklager, den franske stjerneangriber Wissam Ben Yedder har fået.

Det skriver lokalmediet Nice Matin.

Det er to kvinder på 19 og 20 år, der anklager Wissam Ben Yedder og hans 25-årige lillebror på baggrund af hændelser, der angiveligt skulle være fundet sted 10. juli i den franske by Beausoleil nær Monaco.

Anklager Jean-Philippe Navarre oplyser til mediet, at der er åbnet en efterforskning.

Nyhedsbureauet AFP melder ifølge BBC, at der er blevet anmodet om et forlig på 900.000 euro, svarende til cirka 6,7 millioner danske kroner.

Ben Yedder er op til sin retsag blevet sat under retstilsyn, hvor han har forpligtelser pålagt sig af retten.

Det er Nice-retspolitiet, der er ansvarlig for efterforskningen af sagen.

32-årige Wissam Ben Yedder har rent fodboldmæssigt en flot karriere, specielt i Ligue 1, bag sig.

Han har til sammen for klubberne Toulouse og AS Monaco lavet 169 mål og 54 assists, mens han har lavet 70 mål og 22 assists for den spanske storklub Sevilla.

Derudover står han også noteret for tre mål i 19 landskampe for Frankrig.

