Fransk storklub straffes efter uroligheder

Den franske fodboldklub Olympique de Marseille skal spille en hjemmekamp bag lukkede døre.

Det er sanktionen fra det franske fodboldforbund, efter at der opstod uroligheder i en hjemmebanekamp mod PSG i oktober.

Rivalopgøret endte 0-0 mellem de to, men det var hjemmefansene, der trak overskrifter, da det sidste fløjt lød.

Kampens dommer måtte flere gange stoppet spillet på grund af indblanding fra hjemmeholdets fans.

For eksempel blev der kastet ting efter PSG-spillerne, når de gik ud for at tage et hjørnespark.

På et andet tidspunkt fik en ung mand tilkæmpet sig adgang til banen, hvor han løb hen til PSG's stjerneindkøb, argentinske Lionel Messi.

Manden måtte eskorteres ud af banen af en række sikkerhedsvagter.

Urolighederne fortsatte uden for Marseilles stadion, hvor fans blev ved med at komme i klammerier med politibetjente på stedet.

I alt blev 21 personer anholdt, og 17 personer blev taget med på stationen, hvor de blev sigtet for en række overtrædelser som besiddelse af fyrværkeri og vold.

Seks personer er siden da blevet straffet med fængsel i op til to år.

Det er tredje gang i indeværende sæson, at Marseille bliver straffet af fodboldmyndighederne for noget, der er sket på lægterne blandt dets fans.

Det drejede sig om kampe mod Nice og Angers.

Klubben er sågar blevet truet med at blive fratrukket et point i deres hjemlige liga, Ligue 1, hvis de ikke får de ustyrlige fans under kontrol.

Olympique de Marseille må udstå sin straf mod holdet Troyes, der gæster Stade Vélodrome den 28. november.

Marseille ligger i øjeblikket nummer fire i Ligue 1 med 11 point op til PSG, der fører ligaen. Troyes befinder sig på 14.-pladsen.