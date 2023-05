Franske medier: Messi færdig i PSG

De seneste to døgn har Lionel Messi være gevaldigt i vælten, og det har ikke været for noget godt. I hvert fald ikke som Paris Saint-Germain ser på det.

Seneste udvikling er, at den argentinske verdensstjerne er fortid i den franske hovedstad efter sæsonen, når hans kontrakt udløber. Det skriver de franske medier L'Équipe og RMC Sport.

'Lionel Messis tur til Saudi-Arabien uden at fortælle klubbens ledere om det gør, at de har besluttet ikke at forlænge deres stjernes kontrakt,' beretter L'Équipe, mens RMC Sport skriver, at 'verdensmesteren forlader PSG.'

Messi kan inden længe være fortid i PSG. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

35-årige Messi blev også for en måned siden meldt færdig i storklubben, men efterfølgende afviste angriberens bagland og informerede om, at PSG ønskede at forlænge hans kontrakt.

Nu er der dog blevet kastet en del ekstra brænde på bålet, da Messi er taget til Saudi-Arabien. Han er såkaldt turistambassadør for regimet, der krænker menneskerettigheder. For aftalen med Saudi-Arabien scorer han 210 millioner kroner årligt.

Han havde fået grønt lys til at tage afsted, hvis PSG havde vundet søndagens opgør mod Lorient, men det blev tabt. Derfor blev spillerne kaldt ind til møde for at tale om kampen, men Messi dukkede aldrig op.

Klubben kvitterede ved at suspendere ham de kommende to uger.

