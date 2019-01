Fremtiden er på plads: Nadia Nadim klar for storklub

Nadia Nadim skifter til Paris Saint-Germain, hvor hun har krevet under på en kontrakt for resten af sæsonen

Nadia Nadim vil fremover kunne præsentere sig i samme stil som Neymar, Edinson Cavani og Kyllian Mbappé.

Den 31-årige danske fodboldspiller kan kalde sig PSG-spiller.

Det står klart, efter at den franske storklub torsdag har præsenteret landsholdsspilleren på en kort aftale, der løber frem til udgangen af sæsonen.

Nadim er selvsagt glad for at kunne skrive et nyt kapitel i sin fodbold-fortælling, der ikke udelukkende har budt på gode oplevelser i den seneste periode.

Hun fik i december ophævet sin kontrakt med Manchester City, da hun tog konsekvensen af, at fodbold-lykken aldrig blev fundet i det engelske.

- PSG har vist interesse i mig i en lang periode, og jeg troede faktisk, at interessen aftog en smule, da de ikke kunne nå til enighed med Manchester City sidste år. Jeg er ekstremt glad for, at den ikke gjorde det.

- Endelig er jeg her, og I ved, hvad man siger. Rockstjerner ankommer altid sent, siger Nadim i en pressemeddelelse.

Også i den franske storklub er der glæde over nyerhvervelsen.

- Nadia Nadim er en stor angriber. Vi er glade for at have hende her i resten af sæsonen. Hun er en erfaren spiller, som vil være værdifuld i forhold til de udfordringer, der venter os, siger Bruno Cheyrou, der er manager for kvinderne i PSG.

Nadia Nadim har spillet 85 landskampe for Danmark og scoret 29 mål.

