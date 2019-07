Fyret af Pamela: Droppede træning for reality-tv

Det kører ikke ligefrem for den franske verdensmester Adil Rami.

Først skred Baywatch-brystbomben Pamela Anderson (læs den spektakulære historie her), og nu er den 33-årige Marseille-spiller havnet i unåde hos sin arbejdsgiver.

Den sydfranske klub mener, at Rami har løjet for dem, og han er derfor i øjeblikket suspenderet og ikke med i klubbens sæsonforberedelser.

Årsagen til al balladen er, at Rami ikke dukkede op til træningen 20. maj. I stedet deltog han i den franske udgave af ’Fangerne på fortet’, Fort Boyard.

Den franske verdensmester Adil Remi er blevet suspenderet i Marseille. Foto: Jean-Paul Pelissier

Rami var blandt andet med i en omgang mudderbrydning, selvom han var blevet skadet i en ligakamp bare to dage tidligere.

Det springende punkt er, hvorvidt Rami havde tilladelse til at deltage i programmet.

Ifølge avisen La Provence, som bringen historien, vidste daværende Marseille-træner Rudi Garcia slet ikke, at Rami deltog i realityprogrammet, som blev vist 29. juni.

Det fandt han først ud af efter sæsonen. Rami skulle ifølge La Provences kilder angiveligt have fortalt sin træner, at han var nødt til at tage til Paris af familiære årsager.

Så glade var fodboldstjernen og brystbomben. Foto: Ritzau Scanpix

Den franske avis har været i kontakt med Garcia, men han har ikke ønsket at kommentere oplysningerne.

På trænerbænken er Garcia blevet erstattet af portugisiske André Villas-Boas, men han kommer næppe til at bruge Adil Rami, der for et år siden vandt VM med Frankrig - uden dog at have været på banen i Rusland.

