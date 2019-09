Gik i fælden: Voldtægtssag tager ny drejning

Se også: Ydmyget Neymar afhørt: Jeg gik i fælden

Neymar har haft nogle turbulente måneder med rygter om klubskifte, alvorlig skade og også anklage om voldtægt.

Nu er han klar til at spille igen, er blevet i Paris SG, og nu er han ikke bare frikendt for alle anklager om voldtægt, men han kan også se kvinden bag anklagerne komme i problemer.

BBC skriver nemlig tirsdag aften, at brasiliansk politi har sigtet den brasilianske fotomodel Najila Trinidade Mendes de Souza, der anklagede Neymar for voldtægt på et hotel i Paris, for falsk anmeldelse.

Hun og hendes eks-mand anklages for at lyve for politiet og for forsøg på afpresning af fodboldstjernen, der er frikendt for alle anklager.

Neymar har tidligere afvist alle beskyldninger om voldtægt og påstod straks, at både han og kvinden frivilligt indgik i den seksuelle akt.

- Jeg deler alt nu, hele samtalen, som jeg havde med denne kvinde, alle vores private ting. Det er nødvendigt for at vise, at intet skete. Det var et forhold mellem en mand og en kvinde bag fire vægge. Noget der sker for alle par.

- Der var intet galt dagen efter, og vi fortsatte med at udveksle beskeder, fortæller Neymar i opslaget, som han siden har pillet ned.

- Jeg bliver beskyldt for voldtægt. Det er meget voldsomt, men sådan er det lige nu, og jeg er meget overrasket. Det er hårdt, fordi alle der kender mig ved, at jeg aldrig ville gøre sådan noget.

- Det var en fælde, som jeg faldt i, men det er en lektion for mig i fremtiden. Der er mennesker, der vil udnytte og afpresse andre mennesker. Det rammer ikke kun mig men hele min familie, sagde Neymar dengang, da anklagerne kom frem.

Neymar mødte kvinden på Instagram og fik fløjet hende til Paris i maj, hvor de mødtes hotellet.

Ifølge Najila ville Neymar dyrke ubeskyttet sex, hvilket hun afviste. Det gjorde stjernen vred, og derfra udviklede det sig voldsomt, men altså ikke så voldsomt, som modellen påstod, og det giver hende nu en afpresningssag på nakken.

