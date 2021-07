Glem Galatasaray - her er Wass' nye klub

I sidste uge kunne B.T. skrive, at Daniel Wass har afvist at vende tilbage til dansk fodbold denne sommer.

Nu tyder det i stedet på, at den danske landsholdsspiller fortsætter karrieren i den franske liga, Ligue 1.

Både L’Equipe og Sport skriver nemlig, at Daniel Wass er tæt på at skifte Valencia CF ud med Olympique Marseille.

Ifølge begge medier kan en handel falde på plads i denne uge.

Sport melder, at prisen vil lyde på godt fem millioner euro, svarende til 37 millioner kroner, og at Daniel Wass vil få en toårig aftale i den franske kystby.

L’Equipe skriver også, at klubberne er i fremskredne forhandlinger, og at danskeren og Marseille er tæt på at nå til enighed.

Det vil ikke være første gang, at 32-årige Daniel Wass skal tørne ud i fransk fodbold. Den alsidige spiller har en fortid i Evian, hvor han spillede tre succesfulde sæsoner, inden han skiftede til Celta Vigo i La Liga.

I Valencia CF har den tidligere Brøndby-mand spillet tre sæsoner, og han har et enkelt år tilbage af sin kontrakt.

Skifter han til Olympique Marseille, bliver han den fjerde dansker i klubbens historie efter Erik Kuld Jensen, Kurt 'Nikkelaj' Nielsen og Kenneth Brylle.