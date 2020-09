Gløder af raseri: Så skal Messi også ud

Selv om Angel Di Maria er i glimrende form, er han blevet fundet for gammel til landsholdet. Men det forstår den 32-årige kreatør intet af. Messi er jo 33 år og stadig at finde på holdkortet

Den argentiske stjerne Angel Di Maria er rasende, efter han er blevet fravalgt på det argentinske landshold, fordi cheftræner Lionel Scaloni nu vil satse på fremtiden.

I et interview med radiostationen Closs Continental i hjemlandet siger han ifølge Talksport.

- Jeg kan ikke forstå forklaringen. Jeg er uden ord. For mig er Argentina de største. Det er svært at forklare, at jeg ikke blevet udtaget, for jeg er i god form, siger det 32-årige offensive es.

- Jeg er er 32 år? Hvis vi begynder at tænke på erstatninger, så skal man gøre det med alle. Messi, Aguero og Otamendi burde heller ikke udtages samt andre i god form.

Se også: Officielt: Storklub henter Suárez

Giver ikke op

Men selv om Di Maria er arrig, har han ikke tænkt sig at give op.

- Mange siger, at jeg er gammel, men jeg løber stadig på samme niveau, og jeg kan være på samme niveau som Kylian Mbappe og Neymar, siger han med henvisning til holdkammeraterne i Paris Saint-Germain.

- Jeg har været i god form i 18 måneder nu og er ikke blevet udtaget. Jeg vil fortsætte med at vise, at jeg er i stand til at være en del af truppen.

Se også: I spil til kæmpe pris

Afgørende

Di Maria havde en afgørende rolle i Paris' seneste sæson, hvor de nåede hele vejen til Champions League-finalen. Her måtte de dog se sig slået af Bayern München.

Ikke overraskende førte hovedstadsklubben også den franske liga, inden sæsonen blev afblæst på grund af coronavirus, og de blev derfor tildelt mesterskabet.

Di Maria har spillet 102 landskampe for Argentina med 20 mål til følge.

Se også: Messis varme farvel: Jeg vil savne dig