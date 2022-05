Grim sag i storklub: Ansatte anholdt

Knap 48 timer efter FC Nantes løftede Coupe de France-trofæet lørdag, blev tre af klubbens officials taget i politiets varetægt i forbindelse med en efterforskning af klubbens transfers.

Det skriver flere medier heriblandt News in France.

Tirsdag blev de tre officials hentet ind på en lokal politistation i Nantes, hvor de tilbragte flere timer, før de blev lukket ud igen sent om aftenen.

Mere nøjagtigt handler efterforskningen om, at officials i klubben angiveligt skulle have taget imod bestikkelse i transfersager.

Der er tvivl om de tre officials' relation til præsidenten i FC Nantes, Waldemar Kita. The Indian Paper kalder forholdet venskabeligt, mens 24hfootnews kalder det familiært.

Kita har dog et tæt forhold til den kontroversielle agent Mogi Bayat, der er involveret i stort set alle af klubbens transfers. Bayat havde en central rolle i 'Footballgate,' hvor han var mistænkt for at have manipuleret transfers for at øge sin provision.

Waldemar Kita selv har også involveret i en efterforskning fra 2017 i forbindelse med skattesvig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Husk, at du kan se Coppa Italia-finalen mellem Juventus og Inter live med danske kommentatorer på Ekstra Bladet+ onsdag 21:00 og med optakt 20:45.

Onsdag aften klokken 21 kan du se finalen i Coppa Italia mellem giganterne Juventus og Inter eksklusivt på ekstrabladet.dk

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Totalt kollaps i DBU

Slut med FIFA-spil efter 30 år

Kæmpe Champions League-ændring en realitet