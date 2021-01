Håner stjernen: Affald!

Barcelona, Sevilla, Valencia, Real Sociedad og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).

Spillere kan sagtens være gode venner på tværs af klubtilhørsforhold.

Men de kan så sandelig også udvikle et dybtfølt fjendskab og da ikke mindst i en tid, hvor de sociale medier kan bruges som verbale stikvåben.

Brasilianske Neymar er bestemt ikke for stor en stjerne til ikke at deltage på denne slagmark, og gennem de seneste døgn har fjenden været spanske Álvaro González, der spiller for Marseille.

De to mødtes onsdag aften i Trophee des Champions, og det var et gensyn fra den ligakamp i september, hvor Neymar beskyldte Álvaro for at være racist.

Da PSG-stjernen kom på banen efter pausen, søgte han da også konfrontationen med Álvaro, og da han havde sikret sejr og trofæ med en straffesparksscoring til 2-1, krigede han videre på Twitter.

'Er det ikke King, Álvaro?', spurgte han, ledsaget af et foto af sig selv og trofæet.

Der gik ikke længe, før det kom svar på tiltale:

'Mine forældre lærte mig altid at bære affaldet ud,' lød det til et foto, hvor han har godt fat i Neymars hoved.

Neymar og Álvaro røg straks i nærkamp, da brasilianeren blev skiftet ind efter pausen. Foto: Denis Charlet/AFP/Ritzau Scanpix

Næste udfald kom fra spanieren, der til et foto af den brasilianske legende Pele med tre pokaler i favnen, konstaterede: 'Du vil altid stå i skyggen af kongen'.

Neymar vendte driblede hurtigt den anden vej og konstaterede tørt, at Álvaro aldrig var kommet i nærheden af berømmelse, hvis det ikke havde været, fordi han var blevet nævnt sammen med - Neymar.

Der kan formentlig forventes nye slag i Twitter-krigen, når de to skal mødes på banen igen.

