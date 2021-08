Hård straf efter bane-invasion

Tilskuerne er vendt tilbage i fransk fodbold efter en coronanedlukning, men i de kommende hjemmekampe må Kasper Dolbergs klub, Nice, alligevel se på et delvist tomt stadion.

Holdet må nemlig ikke lukke fans ind på stadionets sydtribune i de næste fire kampe. Det er den straf, som klubben har fået, efter at fanuroligheder afbrød søndagens kamp mellem Nice og Marseille.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fortsatte undersøgelser af hændelserne på stadionet skal klarlægge, om der er belæg for at straffe de to klubber yderligere.

Tv-billeder fra kampen viste, at Marseille-spilleren Dimitri Payet efter 74 minutter lå på græsset. Tilsyneladende fordi han blev ramt af en genstand, der blev kastet på banen.

Den tidligere landsholdsspiller blev så rasende, at han rejste sig op og i to omgange kastede en genstand tilbage mod tilskuerne.

En gruppe af fans stormede ned mod reklamebanderne, mens en anden Marseille-spiller sparkede bolden op på tribunen. Flere af fansene endte også inde på banen.

Efter 80 minutters afbrydelse blev det besluttet, at kampen skulle genoptages, og Nice-spillerne var klar på banen.

Det var Marseille-holdet til gengæld ikke. Ifølge klubbens præsident, Pablo Longoria, var de blevet i omklædningsrummet af sikkerhedsmæssige årsager, og Longoria hævder også, at kampens dommer heller ikke ønskede at fortsætte.

Nice førte kampen 1-0, efter at Kasper Dolberg havde dirigeret et indlæg fra højre i nettet med brystet og bragt Nice foran.