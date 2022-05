Hårdere ramt end hidtil kendt

I lang tid efter at Lionel Messi var kommet sig ovenpå covid-19, døjede han med luftvejsproblemer.

Det afslører den argentinske superstjerne i et interview med tv-stationen TYC Sports mandag, skriver CNN.

Den 34-årige Paris Saint Germain-angriber blev smittet med coronavirus i begyndelsen af januar i år.

Lionel Messi var hårdere ramt af corona end hidtil kendt

Her oplevede han typiske symptomer på virusset såsom ondt i halsen, hoste og feber.

Men efter at disse gener forsvandt, kæmpede den syvdobbelte Ballon D'Or-vinder fortsat med luftvejsproblemer.

- Sygdommen efterlod mig med eftervirkninger. Den efterlod mig med eftervirkninger i mine lunger.

- Det varede halvanden måned, hvor jeg ikke var i stand til at løbe, fordi mine lunger var påvirkede, siger han til TYC Sports ifølge CNN.

Den argentinske angriber missede tre kampe for PSG, efter at han testede positiv for coronavirus i januar. To kampe i Ligue 1 og en i den franske pokalturnering.

Messi fortæller videre, at han pressede sig selv til at vende tilbage til banen, men at det gik for hurtigt.

- Jeg vendte tilbage, før jeg burde have gjort det. Og det blev kun værre af det. Men jeg ville bare i gang igen, siger han.

I samme interview fortæller den forsvarende Ballon D'Or-vinder, at han mener, at Real Madrids franske angriber Karim Benzema fortjener at vinde den prestigefulde pris i år.

Benzema har haft sin hidtil bedste sæson i sin 13 år lange karriere i den spanske storklub, der i weekenden vandt Champions League-finalen over Liverpool.

Han har således scoret 44 mål og lavet 15 oplæg på tværs af alle turneringer.

I Champions League scorede han hattrick mod både PSG og Chelsea i knockoutfasen.

- Der er ingen tvivl om, at det står klart, at Benzema har haft et spektakulært år, siger Messi til argentinsk tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- I Champions League var han afgørende i samtlige kampe efter ottendedelsfinalerne. I år er der ingen tvivl, siger Messi, der selv vandt prisen sidste år.

Ballon D'Or-prisen gives til verdens bedste fodboldspiller og uddeles i år 17. oktober. De nominerede til prisen bliver afsløret 12. august.