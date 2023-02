Han er helt forandret: Før var han usynlig

Kasper Schmeichels første tid i Nice var ikke den nemmeste for den danske landsholdsmålmand, der ofte blev hængt ud i den franske presse.

Efter årsskiftet har piben dog fået en markant anden lyd, idet Kasper Schmeichel i de seneste uger har fået stor ros for sine præstationer for Nice.

De forbedrede præstationer er kommet efter fyringen af cheftræner Lucien Favre, og ifølge den tidligere Nice-målmand Jérôme Alonzo fortjener den nye cheftræner Didier Digard stor ros for de stærke resultater efter Favres fyring.

- Didier er Lucien Favres modsætning. Det her hold har hjerte og sjæl. Det er et godt udgangspunkt. Med Favre var det en nærmest død patient, men nu banker hjertet derudad. Aldrig har en sammenligning været så skæv.

Annonce:

- Man skal bare tage et hurtigt kig på spillernes ansigtsudtryk og deres kropsholdning. Alt er forandret. Selv Kasper Schmeichel, siger Alonzo til L'Equipe.

Jérôme Alonzo peger på, at Didier Digard har lavet flere vigtige ændringer på holdkortet, mens flere af efterårets skuffelser nu pludselig sprudler.

- Vi troede, at Aaron Ramsey kun var kommet for at hæve sin løncheck, men nu virker han helt forandret. Det samme gælder for Schmeichel. I den omvendte kamp (mod Marseille i august, red.) indkasserede han tre mål på tre skud. Han var usynlig, også i forhold til hans attitude. Det er ikke længere tilfældet, siger Alonzo.

Kasper Schmeichel og Nice slog søndag Marseille med 3-1 på udebane, og det var første gang i fire ligakampe, at den danske målmand indkasserede et mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FC Københavns nye spiller, Jordan Larsson, kan hentes billigt til sommer, hvis de rigtige betingelser opfyldes. Hør mere i Ekstra Bladets nye transfer-podcast 'Varme drenge' herunder eller i din podcast-app.