Han er Messis nye træner

Det har været en travl tirsdag for Paris Saint-Germain.

Under to timer, efter det blev officielt, at Mauricio Pochettino var fortid i klubben, blev den nye træner Christophe Galtier, præsenteret på et pressemøde.

Han skriver under på en toårig kontrakt.

- Jeg ved godt, jeg får meget ansvar som styrmand for den her ekstraordinære trup, hvilket i den grad er en af verdens mest konkurrencedygtige og spektakulære i Europa.

- Jeg ser frem til at arbejde med alle de her talentfulde spillere samt det dygtige personale, der skal hjælpe mig med min mission, lyder det fra Galtier i pressemeddelelsen på klubbens hjemmeside.

Christophe Galtier (venstre) og PSG's administrerende direktør Nasser Al-Khelafi (højre) til dagens pressekonference. Foto: Bertrand Guay/Ritzau Scanpix

PSG's administrerende direktør og bestyrelsesformand, Nasser Al-Khefi, roser den succes, Galtier har opnået i sine tidligere klubber.

- Hans rejse er beundringsværdig. Han har været succesfuld i alle de klubber, han har været i. Hans succes bunder i en fænomenal personlighed, der betyder, han får det bedste ud af sine spillere og klubber.

- Vi er stolte af at have en fransk træner, og vi ser frem til at starte klubbens næste kapitel med Christophe (Galtier, red.).

Ét mål

Franskmanden var senest træner i Nice, men han sagde selv op efter blot et år.

Før Nice stod han i spidsen for Lille i over fire år. I 2020/21-sæsonen vandt han endda det franske mesterskab med klubben - lige for næsen af sin nye arbejdsgiver.

Stjernetrioen har fået ny træner. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Det blev altså ikke Zinedine Zidane, der overtog posten, selvom han har mest Champions League-erfaring, hvilket er PSG's åbenlyse førsteprioritet.

De VIL vinde det prestigefyldte trofæ.

Noget som Mauricio Pochettino ikke formåede. I 2021/22-sæsonen nåede den franske hovedstadsklub kun ottendedelsfinalerne af Champions League.

Her måtte de sig sig slået af Real Madrid, som senere gik hen og vandt turneringen.

Til gengæld vandt PSG det franske mesterskab under argentinerens vinger, men det var stadig ikke godkendt.

I en pressemeddelelse på blot seks offentliggør de bruddet med Pochettino.

'Klubben vil gerne takke Mauricio Pochettino og hans personale for deres arbejde, og vi ønsker dem det bedste for fremtiden,' skriver de.

