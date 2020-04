- Han irriterer sine holdkammerater

Kylian Mbappé får kritik for sin fremtoning i PSG, og hvis han begynder at ligne Neymar for meget, kan det vendes imod ham, mener fransk legende

Kylian Mbappé har uomtvisteligt evnerne til at blive verdens bedste fodboldspiller.

Den 21-årige franskmand har imponeret fodboldverden med sin fart og målnæse, ligesom PSG-kometen allerede har vundet VM med Frankrig og tre mesterskaber med Paris Saint-Germain - denne sæson er angriberen oppe på imponerende 18 ligamål i 20 kampe.

Men måske er det hele gået for stærkt for den unge franskmand med det store potentiale. I hvert fald skriver flere medier om et anstrengt forhold mellem fansene og Mbappé, og nu melder den franske legende Emmanuel Petit sig på banen med en advarsel til den yngre landsmand.

- Han er begyndt at irritere mig mere og mere. Han forsøger at fremtvinge tingene for meget og træffer derved for mange dårlige beslutninger. Selv hans holdkammerater er irriterede på ham efterhånden, siger den tidligere EM- og VM-vinder Emmanuel Petit i podcasten Team Duga på RMC.

- Det, der er så irriterende, er, at han sætter sådan et pres på sig selv for at vinde Ballon D'or, siger Emmanuel Petit.

Emmanuel Petit (th) har aldrig været bange for at gå store personligheder på klingen... Arkivfoto Jens Dresling.

Det er langt fra første gang, Kylian Mbappé bliver beskyldt for at være for selvisk og overambitiøs.

Ifølge Daily Mail blev franskmanden voldsomt kritiseret af fans og eksperter efter en pokalkamp mod St. Etienne. Da PSG var foran 6-1, forsøgte Mbappé sig med en fræk 'rabona', men da det ikke lykkedes, gestikulerede verdensstjernen fornærmet til sine omgivelser.

- Han er nødt til at være mere forsigtig med sin opførsel. For megen Neymar-isering kan hurtigt blive vendt imod ham, siger Emmanuel Petit malende.

PSG fører den franske Ligue 1 med 12 point ned til Marseille - det kan blive sidste sæson med Kylian Mbappé på holdkortet, da han, attitudeproblemer eller ej, er rygtet til Real Madrid.

