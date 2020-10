- Han kan bare smutte

Sportschef Leonardo beder træner Thomas Tuchel om at passe sit arbejde eller skride efter tyskerens klagen over manglende indkøb

De har lige spillet Champions League-finale for første gang, men den interne stemning er bestemt ikke i samme liga hos PSG’s sportslige ledelse.

- Hvis der er nogen, der ikke er glade, kan de bare smutte, siger sportsdirektøren for den stenrige, Qatar-ejede klub, Leonardo Araujo, med direkte adresse til sin træner, tyske Thomas Tuchel.

Et udfald, der blandt andet er gengivet i Marca.

Årsagen til hans opsigtsvækkende udfald er et interview, Tuchel forleden gav, hvori han klagede over, at stjerner forlader hans trup, mens ingen kommer den anden vej.

- Vi skal være lidt heldige for at udrette det samme næste år. Hvis vi har denne trup, kan vi helt ærligt ikke bede om det samme, sagde træneren og begyndte at henvise til rivalernes sommerindkøb.

Thomas Tuchel har måttet sige farvel til flere stjerner uden at kunne byde nye velkomne. Foto: Reuters/Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Han påpegede således, at Liverpool har hentet Thiago Alcantara og Diogo Jota, at Manchester City har købt to forsvarere samt Torres fra Valencia, og at Atlético Madrid har hentet Luis Suarez.

- Det er den slags hold, vi skal slås med. Det er en stor udfordring. Jeg siger ikke, at det er umuligt, men det er sværere end sidste år, sagde Tuchel, der blandt andet – og mod sin vilje - har måttet sige farvel til veteranerne Edison Cavani og Thiago Silva.

Hans offentlige klage vækker Leonardos vrede.

- Tuchel må forstå, hvor sårbar den aktuelle situation er. Vi har mistet indtægter for mere end 100 millioner euro, og vi skal også efterleve Financial Fair Play, siger han.

- Klubben og jeg er ikke ret tilfredse med hans kommentarer om manglende indkøb. Hvis nogen er utilfredse, kan de bare smutte, lyder det fra Leonardo, der samtidig siger, at han vil tage sagen op på tomandshånd med træneren.

