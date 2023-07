Har gjort stor skade på klubben

Paris Saint-Germain har angiveligt sendt et brev til Kylian Mbappé, hvori de blandt andet kritiserer ham for at have gjort stor skade på klubben

Meget tyder på, at superstjernen Kylian Mbappé inden længe skal finde sig en ny klub.

Den 24-årige angriber vil ikke forlænge sin kontrakt med Paris Saint-Germain, og nu har klubben tilsyneladende skærpet tonen i et personligt brev.

Det skriver den store franske sportsavis L'Équipe.

I brevet, der blev sendt direkte til Mbappé, har klubben givet sin angriber et ultimatum: Forlæng kontrakten eller forlad klubben.

Den franske storklub har givet Mbappé frem til 31. juli til at beslutte sig.

PSG har desuden informeret Mbappé om, at han har gjort stor skade på klubbens omdømme ved offentligt at italesætte ønsket om ikke at forlænge sin kontrakt.

Kylian Mbappé kan have jublet for PSG for sidste gang, hvis klubben vælger at sælge ham denne sommer. Foto: Stephanie Lecocq/Ritzau Scanpix

Speciel kontrakt

Kylian Mbappé forlængede senest sin kontrakt med Paris Saint-Germain i 2022.

Her blev den forlænget til sommeren 2024 - dog med den lille krølle, at franskmanden selv kan vælge at forlænge med et ekstra år, hvis han ønsker det.

Den mulighed har han imidlertid valgt fra.

Derfor kan han hentes på en fri transfer næste år - og det vil PSG næppe tillade.

Det ligner altså et kæmpesalg denne sommer eller senest til vinter.

I 260 kampe for Paris Saint-Germain har den lynhurtige topangriber scoret hele 212 mål.