Har indledt dialog om muligt skifte

Det er fortsat uvist, hvor angriberen Lionel Messi fortsætter sin fodboldkarriere, efter at det torsdag kom frem, at tiden i FC Barcelona er slut.

Messis bagland har ifølge den franske avis Le Parisien taget kontakt til Paris Saint-Germain om et muligt skifte. Også ESPN erfarer, at der er kontakt mellem parterne.

Ifølge Le Parisien arbejder direktørerne i PSG i øjeblikket på at strikke en økonomisk pakke sammen, som kan få Messi til den franske hovedstadsklub.

Barcelona og Messi var ifølge den spanske storklub enige om en ny kontrakt. Men den spanske ligas økonomiske regler - som blandt andet indebærer et lønloft - gør ifølge Barcelona, at den nye aftale ikke kan laves.

Hvis 34-årige Messi ender i PSG, kan han blive genforenet med en anden superstjerne, nemlig den brasilianske angriber Neymar, der ligeledes har en fortid i Barcelona.

Fredag kommenterede FC Barcelonas præsident, Joan Laporta, Messis exit på et pressemøde.

- Klubben er over alt andet - selv over den bedste spiller i verden, sagde Laporta ifølge Reuters.

Laporta tilføjede, at Messi har alternative muligheder med henvisning til andre klubber. Ingen bliver dog nævnt.

PSG-træner Mauricio Pochettino siger ifølge Reuters, at klubben 'arbejder hårdt på at forbedre holdet, hvor det er muligt'.

Pochettino tilføjer, at han klar over, hvad der skete med Messi torsdag, men at han ikke vil kommentere yderligere, da fokus er på den nye sæson. Messi er dog en af de muligheder, som PSG overvejer, bekræfter træneren.

I Manchester City har manager Pep Guardiola naturligvis fulgt med i Messi-sagen. Det siger han ifølge Citys Twitter-profil.

Den tidligere Barcelona-træner takker Messi for at have løftet den spanske klub til nye højder, hvilket Guardiola som træner også har nydt godt af.

Guardiola er overrasket over, at det er slut mellem Messi og Barcelona. Han havde ikke set det komme, men Guardiola tilføjer, at Messi ikke er inde i Manchester Citys overvejelse.

- Lige nu er han ikke i vores overvejelser, lyder det fra Guardiola.

City har netop betalt 100 millioner pund, cirka 875 millioner kroner, for offensivspilleren Jack Grealish, der er hentet i Aston Villa.