Helt gak: Dommer sparker spiller - og viser ham ud!

Bedst som stjernerne fra Paris Saint-Germain var i færd med at køre en 1-0 sejr i land ude mod Nantes, stjal dommer Tony Chapron fuldstændig fokus.

I de døende minutter løb dommer Chapron sammen med Nantes´ Diego på midten af banen, og efterfølgende sparkede dommeren ud efter Nantes-spilleren, mens han forsøgte at komme på benene igen.

Den groteske episode i Ligue 1-kampen kulminerede, da dommeren efterfølgende trak det røde kort og sendte Diego fra banen til store protester på grønsværen og undren fra sidelinjen.

Se den vanvittige episode øverst i artiklen.

Inden Tony Chapron stjal fokus, var Angel di Maria hovedrolleindehaver både som helt og skurk.

Det lever argentineren sikkert fint med, idet helterollen var størst, da di Maria blev matchvinder for sit mandskab med en scoring efter 12 minutter.

Se målet her:

Men den tidligere Real Madrid- og Manchester United-spiller burde have gjort sig til dobbelt målscorer bare få minutter efter føringsmålet.

Her modtog argentineren bolden i en helt fri position i det lille felt, men di Maria formåede på mærkværdigvis at tordne bolden over mål fra den korte afstand.

Se den store afbrænder her:

Nej, nej, nej: Laver Di María årets AFBRÆNDER her? TV3 Sport

Med 1-0 sejren fortsætter PSG sin march mod mesterskabet, og hovedstadsholdet er 11 point foran Monaco på andenpladsen.

