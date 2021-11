Helt uhørt situation

Da Lionel Messi skrev under med Paris Saint-Germain 10. august i år, havde den argentinske superstjerne nok ikke haft i tankerne, at han godt og vel tre måneder efter ankomsten fortsat ville vente på sin første scoring i Ligue 1.

Men det er tilfældet for den offensive troldmand, der endnu ikke er kommet på måltavlen i den bedste franske liga efter 13 spillerunder. Det er helt uhørt for spilleren, og man skal tilbage til sæsonen 2005/06 for at finde noget, der minder om den nuværende situation.

I den sæson missede Messi sæsonens første fem kampe i La Liga grundet en skade, og den lille argentiner kom først på måltavlen i 13. spillerunde, hvor han nettede i 4-1-sejren over Racing Santander.

Dengang var han 18 år og spillede for sin tidligere arbejdsgiver FC Barcelona.

Sådan så Messi ud, da han var 18 år. Her spillede han for Barcelona med langt hår og nummer 30 på ryggen. Senere optrådte argentineren med nummer 10 gennem en længere årrække. Foto: Manu Fernandez

Trods flere skader har Messi på nuværende tidspunkt optrådt i fem kampe for de franske giganter i Ligue 1, men under de godt 325 minutter på grønsværen har angriberen ikke fundet frem til netmaskerne.

På den europæiske scene tegner billedet sig dog noget anderledes for PSG's nummer 30.

Her har Messi signeret en fuldtræffer tre gange. To af dem fandt sted mod RB Leipzig i en underholdende dyst, hvor han sikrede sejren for den franske hovedstadsklub.

Superstjernen glippede dog returopgøret på Red Bull Arena onsdag grundet en muskelskade og var heller ikke i aktion i weekenden, da man vandt 3-2 ude over Bordeaux.

Messi tog i sommer afsked med barndomsklubben Barcelona efter 778 officielle kampe med 672 mål for de spanske giganter.

Hans aftale med PSG løber frem til 2023 med mulighed for et års forlængelse.