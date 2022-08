Henter Kasper Schmeichel: Et kæmpe kup for dem

Onsdag faldt Kasper Schmeichels skifte til OGC Nice på plads.

Den 35-årige keeper rykker til Sydfrankrig for at erstatte Walter Benitez, der er skiftet til PSV Eindhoven denne sommer, og derfor giver handlen rigtig god mening for franskmændene.

Det siger Jonathan Johnson, der er ekspert på fransk fodbold for CBS Sports, til Sky Sports.

- Jeg synes, det er en god handel af Nice. De mistede denne sommer deres førstemålmand Walter Benitez til PSV Eindhoven, der spillede mod AS Monaco i går (tirsdag). Det efterlader et stort hul på Nice-holdet, så at det kan udfyldes med Kasper Schmeichels erfaring er et kæmpe kup for Nice.

- Som sagt tidligere kan det være afgørende for det projekt, de prøver at sætte sammen efter Christophe Galtiers skifte til PSG, at hente en som ham. Det er en stor handel, og spørgsmålet er, om Kasper Dolberg har spillet en rolle i det. Han har måske sagt nogle pæne ord om, hvad Nice laver på sydkysten.

Kasper Schmeichel koster angiveligt 7,5 millioner kroner og har fået en toårig kontrakt med mulighed for at forlænge yderligere et år.