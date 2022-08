Her er Coca-Cola forbudt

Det er slut med sukkerholdige drikke i Paris Saint-Germain.

De franske giganter har hyret en ernæringsekspert ind på fuldtid, hvilket de ikke har gjort tidligere. Den nye ekspert hedder Luis Campos, og han er allerede i gang med at svinge pisken i Paris.

For den franske avis Le Parisien skriver, at Campos har valgt at fjerne blandet andet Coca-Cola og Ice Tea fra de måltider, som de franske mastodonter spiser sammen på træningsanlægget.

Ifølge mediet er det obligatorisk for PSG-spillerne at spise morgenmad og frokost i fællesskab.

Coca-Cola og PSG har været officielle samarbejdspartnere i 22 år, og parterne har netop forlænget aftalen frem til 2024.

Men det blæser ernæringseksperten tilsyneladende på. Derfor er der altså ingen Coca-Cola til hverken Lionel Messi, Kylian Mbappé eller Neymar på det franske træningsanlæg.

Kæmpe konflikt

PSG har fået en forrygende start på sæsonen, hvor det i skrivende stund er blevet til to sejre ud af to mulige i den bedste franske række.

Fem mål i begge kampe står de forsvarende mestre for - men alt kører ikke på skinner på Parc des Princes.

For ifølge britiske The Guardian og den franske journalist Romain Molina vil Kylian Mbappé angiveligt af med Neymar.

Balladen kommer tilsyneladende efter lørdagens 5-2-sejr over Montpellier. Mbappé brændte det første straffespark, og senere i første halvleg fik PSG tildelt sig endnu et spark fra ellevemeterpletten.

Her tvang Neymar sig til at sparke fremfor franskmanden, hvilket sidstnævnte tilsyneladende er utilfreds over.

PSG topper den bedste franske række med to point ned til Lille og Marseille, der ånder mestrene i nakken.

