Her får Neymar nok: Slår fodboldfan i ansigtet

Det har ikke været den bedste uge for Neymar.

Forleden fik den brasilianske superstjerne tre spilledages karantæne for at have udtalt sig kritisk om dommerne i returkampen mod Manchester United, der som bekendt sendte Paris Saint-Germain ud af Champions League.

Og lørdag aften tabte han med PSG i sit comeback den franske pokalfinale - højst overraskende - efter straffesparkskonkurrence til Stade Rennes.

Nu viser et tv-klip, der florerer på især Twitter, at han forud for medaljeceremonien på Stade de France sandsynligvis gjorde sin uge endnu dårligere.

En mand, hvis tilhørsforhold ikke er redaktionen bekendt, filmede PSG-spillerne på vej op ad trappen med et smil på læben.

Neymar gik forbi og lagde en hånd på mandens telefon, hvilket vedkommende ikke brød sig om.

Et par hurtige meningsudvekslinger senere stødte Neymar hånden mod mandens ansigt, inden han traskede videre.

Det kommer sandsynligvis til at koste PSG-profilen. Om han slipper med en bøde er svært at sige.

Muligvis står han til endnu en karantæne - denne gang fra det franske fodboldforbund.

Quand Neymar n'apprécie pas les critiques d'un supporter et lui assène un coup au visage... pic.twitter.com/wPENY55yOl — BeFoot (@_BeFoot) April 27, 2019

Se også: Kaos i engelsk klub: Spillerne strejker

Politiet chokeret over billede af død fodboldspiller: Usmageligt!

Se også: Ronaldo runder utrolig milepæl