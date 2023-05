Hjerteskærende besked efter ulykke: 'Jeg kan ikke leve uden dig'

Den spanske stjerne-keeper Sergio Rico kom søndag alvorligt til skade i en rideulykke.

Her blev PSG-målmanden ramt af en muldyrsvogn og en løbsk hest. Han blev efterfølgende fløjet med helikopter til et nærliggende hospital, oplyste familien gennem Sergio Ricos agentur, You First.

Tirsdag er meldingerne, at Rico fortsat er i kritisk tilstand, og nu har hans kone delt en rørende reaktion på sin instagram.

'Efterlad mig ikke, min elskede. Jeg kan ikke og ved heller ikke, hvordan jeg skal leve uden dig'

'Vi venter på dig, vi elsker dig,' skriver hun.

Skaden skete dagen efter, at Rico og PSG-holdkammeraterne sikrede sig det franske mesterskab.

Efter kampen mod Strasbourg tog den 29-årige målmand til den lille by El Rocío i det sydlige Spanien. Det var i dette område, han kom til skade.

Den 29-årige spanske målmand har været i Paris Saint-Germain siden 2019.

Først var han i klubben på en lejeaftale, hvorefter han i 2020 blev hentet på permanent basis.