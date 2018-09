Hylder Cornelius: Fræk detalje overrasker

SE CORNELIUS' FRÆKKE LAUDRUP-ASSIST I TV-AFSPILLEREN OVER ARTIKLEN

Nul minutter ude mod Rennes, 18 minutter hjemme mod Nimes og 20 minutter ude mod Slavia Prag. Det har ikke været den nemmeste start for Andreas Cornelius i franske Bordeaux.

Men søndag fik den danske angriber sin første startplads, og det udnyttede han til fulde.

Cornelius leverede således en lækker teknisk detalje, da han på ægte Laudrup-maner frækt vippede bolden frem til Yann Karamohs 2-1-mål i 3-1-sejren ude mod Guingamp. Og efterfølgende er der også ros i de franske medier.

Hos den store sportsavis L'Equipe scorer danskeren banens højeste karakter med et 7-tal på en skala til 10.

Kun venstrekanten Francois Kamano får samme høje karakter, mens de øvrige spillere ligger mellem fire og seks med danske Lukas Lerager blandt de dårligste med fire.

Hos modstanderne Guingamp scorer målmand Kalle Johnsson også fire, mens den tidligere Brøndby-spiller Lebogang Phiri var banens dårligste med et 3-tal, og altså langt fra Cornelius' 7-tal.

Andreas Cornelius i infight med den tidligere Brøndby-spiller LEbogang Phiri. Foto: Ritzau/Scanpix /CHARLY TRIBALLEAU

Cornelius taber for sjælden gangs skyld en luftduel. Foto: Ritzau/Scanpix/CHARLY TRIBALLEAU

#EAGFCGB : Victoire 3-1



TOPS : Cornelius, Kamano, Otavio et Karamoh



FLOPS : Palencia, Lerager et Kalu



ALLEZ BORDEAUX ! — MEMED (@memed_fcgb) 24. september 2018

Og hos avisen 20 Minutes er der også pæne ord til Andreas Cornelius.

- Ti minutter før tid kom Bordeaux foran efter et storslået oplæg fra den nye Cornelius, lyder det i avisen.

- Otavio og Cornelius fik chancen for første gang i sæsonen, og begge spillere gjorde det perfekt.

- Cornelius gjorde, hvad der var forventet. Det vil sige at kæmpe, men han overraskede også med sin tekniske kunnen. Med hovedet ved det første mål og med venstrebenet ved det andet. Vi skal se ham igen meget snart, lyder det, og det kan blive allerede onsdag, hvor Lille kommer på besøg.

På klubbens hjemmeside nævner de også Cornelius' oplæg til 2-1-målet, og her kalder de det for en 'skovl', der lagde op til Karamohs mål.

- Det mål gjorde mig virkelig glad. Det var ikke let at score. Da jeg fik bolden, var jeg ikke klar over, at jeg ville nå målet så hurtigt, men følelsen til sidst var god, siger Karamoh til klubbens hjemmeside.

Cornelius var også med i første scoring, hvor han havde tredjesidste berøring på Francois Kamanos mål.

- Mit mål var smukt, og det er resultatet af vores arbejde til træning, siger Kamano.

Et statistikfirma har analyseret Cornelius nærmere. Danskeren vandt syv luftdueller, vandt 9 af 18 dueller på banen og lykkedes med 24 af 32 afleveringer. Det blev til to afslutninger, hvor et af skuddene var inden for rammen.

