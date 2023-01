Hylder dansker i ny rolle: - Meget imponerende

Der var en del, der var overraskende, da Andreas Bruus pludselig skiftede til en klub i en af de fem store ligaer.

Men skridtet har på ingen måder været for stort for den 23-årige tidligere Brøndby-spiller.

På det seneste har han imponeret stort i franske Troyes. Senest i 3-2 sejren over Strasbourg, hvor han i L'Equipe fremhæves som en af sit holds bedste spillere med karakteren syv af ti.

L'Equipe skriver blandt andet om Bruus:

"Den danske højrekant på midtbanen spillede en stor første halvleg. Meget aktiv og skabte holdets andet mål og gjorde hele tiden meget ondt på modstanderne med både sine accelerationer og defensive returløb. Efter pausen fortsatte han med samme dynamik, meget imponerende".

Bemærkelsesværdigt er det, at Andreas Bruus på rekordtid er blevet omskolet. Han startede som angriber, blev siden ving back i Brøndby og har nu med stor succes spillet højrekant i Troyes de seneste par kampe.

Det er et trænerskifte til Patrick Kisnorbo, der har betydet, at Bruus er blevet rykket længere frem på banen, efter holdet også har skiftet system.

- Jeg vidste, at det var et stort spring fra Superligaen til en Top5-liga med nogle af verdens bedste spillere og et generelt højt niveau både teknisk, taktisk, tempomæssigt og fysisk.

Andreas Bruus har ikke mistet hurtighed, efter han er skiftet til Troyes. Tværtimod. Han er en af de hurtigste spillere i den franske liga. Foto: Francois Nascimbeni/Ritzau Scanpix.

- Troyes havde fulgt mig længe og er en speciel klub med stor fokus på at udvikle spillerne, og de har lagt en god plan for mig og viser mig tillid, så jeg er glad her.

Jeg føler, at jeg har udviklet mig meget som spiller, siden jeg kom i sommer, og jeg vil gøre alt for at fortsætte den udvikling, siger Andreas Bruus til Ekstra Bladet.

Om den nye udfordring som kantspiller, siger han:

- Troyes købte mig som wingback, og det gik fint. Men da den nye træner kom til med en masse energi og med nye ideer, skiftede han system. Og så var der ikke længere brug for en wingback.

Andreas Bruus har markeret sig stærkt i Troyes, hvor han nu spiller højrekant efter ny træner har skiftet system. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix.

- Jeg er glad for, at han kunne se spændende muligheder ved at omskole mig til en ny position som offensiv kant. Jeg elsker altid en udfordring, fordi jeg synes, at det udvikler mig at prøve nye ting, så det har været vildt spændende at spille en ny plads, og det er gået rigtigt godt

- Jeg skal ikke lyde for selvtilfreds, for jeg har meget, som jeg gerne vil blive endnu bedre til, men jeg tror på mine egne evner, og relationerne både på og udenfor banen bliver kun stærkere og stærkere og får min udvikling til at gå endnu hurtigere, siger Andreas Bruus.

Hvis Andreas Bruus kan bevare niveauet, vil landstræner Kasper Hjulmand helt sikkert til at holde øje med den hurtige og fleksible kantspiller.