Jagter Schmeichel: Interessen er gensidig

L'Équipe skriver, at Nice og Kasper Schmeichel har et godt øje til hinanden i sommerens transfervindue

Efter 11 gode sæsoner i Leicester begynder rygterne om Kasper Schmeichels afgang fra det britiske at tage til i styrke.

Allerede i seneste sæson begyndte de britiske medier at spekulere i, om 35-årige Kasper Schmeichel snart skal væk fra Premier League-klubben, som han har vundet mesterskab og FA Cup med.

Nu skriver den store franske avis L'Equipe, at OGC Nice vil forsøge at overtale den danske landsholdskeeper til at afslutte sin karriere ved den franske riviera.

Kasper Schmeichel er i fuld sving med pre season i Leicester. Foto: Ed Sykes/Ritzau Scanpix

Ligue 1-klubben har denne sommer mistet sin førstemålmand, Walter Benitez, til PSV Eindhoven, og oprindeligt havde Nice udset sig schweiziske Yann Sommer som afløser.

Det skifte bliver dog ikke til noget, så nu skriver L'Equipe, at Kasper Schmeichel er franskmændenes klare førstevalg.

Hvad mere interessant er, at L'Equipe mener at vide, at Kasper Schmeichel er åben for skiftet.

Britiske medier mener at vide, at Leicester enten vil forsøge at sælge Kasper Schmeichel eller at få danskeren til at sluge en lønnedgang på den kontrakt, der løber sæsonen ud.

I Nice kan Kasper Schmeichel blive holdkammerat med landsholdskollegaen Kasper Dolberg, hvis angriberen vælger at blive i klubben.

Legendarisk gensyn: 'Has it ever been home?' – da Schmeichel satte engelsk journalist på plads:

